Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat, joi, ca masurile de protecție sanitara se dispun și se aplica prin acte administrative și proceduri organizatorice, care sunt acceptate și respectate de toata lumea fara sa fie invocata o stare excepționala.Citește și: Rareș Bogdan: Undeva la 36% din…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat vineri ca masurile de protectie sanitara se vor aplica in continuare in institutia pe care o conduce, deoarece pericolul reprezentat de noul coronavirus nu a disparut. "Masurile de protectie sanitara se vor aplica cu strictete in continuare…

- Vasluienii au primit, in aceasta dupa-amiaza, avertizari prin sistemul RO-ALERT ca pe teritoriul țarii a fost instituita starea de alerta in contextul pandemiei de coronavirus. “Starea de alerta a fost instituita incepand de astazi in Romania. PERICOLUL infectarii cu noul coronavirus ramane ridicat!…

- Organizatia Internationala a Muncii (OIM) a cerut guvernelor si companiilor sa intareasca masurile de protectie sanitara, odata cu revenirea angajatilor la locurile de munca, in urma diminuarii pandemiei, si a semnalat ca, daca nu vor face asta, ar putea aparea un nou val de infectare cu COVID19,…

- Serviciul de Protecție și Paza (SPP) a donat Spitalului Județean Suceava cateva mii de materiale de protecție pentru cadrele medicale de la Spitalul Județean Suceava. Prefectul județului, Alexandru Moldovan, a ținut sa mulțumeasca SPP, instituție care astazi a livrat deja Spitalul Județean Suceava un…

- Prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat poliției sa verifice o sesizare conform careia cadre medicale din Spitalul Judetean de Urgenta, unde s-au inregistrat zeci de cazuri de infecții COVID-19, sustrag materiale dezinfectante si de protectie din unitatea sanitara.

- Prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) sa verifice o sesizare conform careia cadre medicale din Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) sustrag materiale dezinfectante si de protectie din...

- Cadrele medicale din județul Suceava alate in autoizolare pot beneficia de consiliere psihologica din parte a 11 preoți și doctori specialiști. Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat ca impreuna cu echipa de medici de la Iași, coordonata de dr. Diana Cimpoiesu a discutat, astazi, despre…