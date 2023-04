Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Ritivoiu, prefectul de Timiș, duce subiectul catargelor cu steagul Romaniei, care urmeaza sa fie demontate, la un alt nivel și anunța ca va verifica legalitatea arborarii steagurilor in locațiile primariei. Mai mult, ne anunța ca ii da termene lui Dominic Fritz, spune Ritivoiu ”sa aprofundeze…

- Tribunalul Bucuresti a respins actiunea intentata de dirijorul Radu Popa, prin care acesta solicita suspendarea concursului pentru functia de director al Filarmonicii Banatul. Concurs la care Popa totusi a paricipat. Decizia nu este insa una definitiva, putand fi atacata cu recurs. Telenovela concursului…

- Primaria Timișoara se pregatește sa taie cablurile de comunicații, atarnate pe stalpi, dintr-o noua zona a orașului. Urmeaza strazile din zona Cluj și Arieș, spune primarul Dominic Fritz. ”Recolta” actuala de cabluri taiate e una bogata, a presupus adunarea a 15 tone de astfel de cabluri. Intervențiile…

- Guvernul a trimis la Primaria Timișoara sume istorice pentru ca abonații Colterm sa nu aiba surpriza unor facturi uriașe in iarna 2021-2022, dupa ce administrația Fritz a dublat prețul gigacaloriei. Pentru protecția timișorenilor abonați la Colterm, Guvernul a stabilit o schema de compensare, iar Ministerul…

- Consilierii locali PNL din Timișoara ii solicita primarului Dominic Fritz sa prezinte public cati bani s-au cheltuit pentru deschiderea oficiala a Programului “Timișoara – Capitala Europeana a Culturii”. Aceștia spun ca ar exista lipsa de transparența privind organizarea deschiderii oficiale a TM2023…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca transportul public va fi gratuit in oras, in acest weekend, cand are loc deschiderea programului Capitala Europeana a Culturii. In plus, mijloacele de transport in comun vor avea program prelungit. La Timisoara sunt asteptati peste 16.000…

- Primaria Timisoara a caștigat o finanțare europeana pentru instalarea primelor 100 de insule de colectare selectiva a deșeurilor in oras. Prin aceasta investitie, 20.000 de familii vor avea un sistem modern unde sa depuna deseurile. Fiecare insula are capacitate de colectare pentru 200 de apartamente,…

- Baza sportiva care ar fi trebuit sa fie construita in zona strazii Verzi din Calea Lipovei nu a intrat in șantier nici pana acum, deși constructorul a fost desemnat inca din toamna anului 2020, dupa alegerile locale, anunțul fiind facut de fostul primar cu cateva zile inainte ca Dominic Fritz sa depuna…