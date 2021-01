Prefectul de Timiș, accident la schi pe Muntele Mic MUNTELE MIC – Liliana Oneț se afla in concediu pentru cateva zile in stațiunea carașeana și in urma unei cazaturi pe partia de schi a suferit un grav accident care o va ține deoparte de treburile administrației o buna perioada de timp! Oficialul guvernamental a primit ingrijiri medicale la fata locului de la salvamontiștii de pe Muntele Mic, iar apoi a fost transportata imediat la Spitalul Județean din Timisoara, diagnosticul fiind unul care necesita intervenție chirurgicala: dubla fractura de tibie și peroneu. Potrivit medicilor ortopezi, recuperarea este una de lunga durata in aceste cazuri.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

