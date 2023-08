Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea spitalului Judetean de Urgenta Slatina a refuzat, vineri, accesul in spital al prefectului judetului Olt, Mario De Mezzo, care mersese la spital dupa ce primise sesizari cu privire la faptul ca in sectia de cardiologie a unitatii sanitare sunt gandaci. Sambata, managerul spitalului anunta…

- Prefectul județului Olt, Mario de Mezzo, a primit mai multe sesizari conform carora la Spitalul Județean din Slatina colcaie de gandaci la secția de Cardiologie. Prefectul a incercat sa faca un control inopinat, dar directorul medical nu i-a permis accesul și i-a spus ca are nevoie de o aprobare de…

- Doua persoane au fost ranite, azi dimineața, intr-un accident rutier petrecut in comuna Coteana. Șoferul și pasagerul au fost raniți dupa ce au intrat cu mașina intr-un pod de pe DJ 546. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina. Un tanar, de 22 de ani, din Curtișoara,…

- Un batran de 96 de ani s-a sinucis intr-un imobil situat pe strada Podgoriilor, din municipiul Slatina. Poliția a fost sesizata, astazi dupa amiaza, prin apel la112. La fața locului, s-a deplasat echipa operativa din cadrul Poliției municipiului Slatina , care a identificat trupul neinsuflețit al batranului.…

- Un barbat in varsta de 43 ani, care marți, 18 iulie 2023, a ajuns la Spitalul Județean de Urgența Slatina, a disparut a doua zi. Ar fi plecat voluntar de la spital, dar nu a ajuns la domiciliu.

- Un sofer a fost ranit, luni seara, intr-un accident care a avut loc pe Drumul Județean 546, la ieșire din comuna Brebeni. La fața locului, s-au deplasat polițiști din cadrul Biroului Rutier Slatina. Polițiștii au constatat ca in eveniment a fost implicat un autoturism condus de un tanar de 36 de ani,…

- Barbatul in varsta de 74 de ani care, joi, a murit in Piata Zahana dupa ce s-a inecat cu mancare, este Ion (Nelu) Ciobanu, fostul patron al Hanului Cireasov, cunoscut restaurant din Slatina.Barbatul a intrat in stop cardio-respirator, dupa ce s-a inecat cu mancare. El a fost resuscitat de echipajele…

