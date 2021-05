Stiri pe aceeasi tema

- Trei locuitori din Motru au ajuns la executare silita dupa ce au inregistrat datorii uriase catre furnizorul de apa calda si caldura din municipiu. Chiar daca Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) Motru nu mai furnizeaza caldura catre po...

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru este cu un picior in groapa, pentru ca inca nu a reușit sa faca rost de fonduri pentru plata certificatelor de CO2. Societatea asigura incalzirea și apa calda in sistem centralizat in municipiul Motru. Beneficiari sunt cele peste 6.000 de…

- Localnicii din Motru au inceput sa depuna cereri de debranșare de la sistemul de termoficare. In Motru, sistemul de furnizare a apei calde și caldurii este centralizat. Motru este singura localitate din Gorj unde se mai pastreaza livrarea agentului termic de catre un operator unic. In prima parte a…

- Problemele din Ranca vor fi readuse in actualitate de catre autoritați. Saptamana aceasta este programata o intalnire intre noul prefect de Gorj, Corneliu Raducan Morega, și edilii din Novaci și Ranca. Potrivit reprezentantului Guvernului la nivel local, este nevoie de o sistematizare a zonei și o disciplina…

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa(UATAA) din Motru are blocata o investiție de 40 de milioane de lei. Aceasta vizeaza modernizarea din temelii a societații care asigura apa calda și agentul termic pentru cei 15.000 de locuitori ai municipiului Motru. Interesant este ca autoritațile municipale…

- Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) Motru a demarat actiuni in instanta impotriva datornicilor. Chiar si asa, motrenii tot nu au de unde sa-si achite datoriile. UATAA Motru are de recuperat peste 17 milioane de lei de la asociatii...

- Autoritațile din Motru, Gorj, lanseaza un apel disperat catre autoritațile centrale pentru salvarea de la faliment a furnizorului de apa calda și caldura din municipiu. Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru are nevoie urgenta de suma de 9,2 milioane de lei pentru plata certificatelor…

- Prefectul și cei doi subprefecți de Gorj au depus joi juramantul. Este vorba de prefectul Corneliu Raducan Morega(USR) și subprefecții liberali Marcel Iacobescu și Virgil Dragușin. De precizat ca Virgil Dragușin a fost reconfirmat in funcție.