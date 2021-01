Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa Romana a anunțat ca se va implica in campania de vaccinare impotriva COVID-19. Biserica Ortodoxa Romana va difuza in eparhii materiale informative despre vaccinare, printr-o broșura intitulata „Vaccinarea impotriva COVID-19 in Romania, gratuita, voluntara, sigura", a anunțat Preafericitul…

- Numarul total de cadre medicale din cele 10 spitale din Romania, carora li s-a administrat, duminica, 27 decembrie, prima doza de vaccin impotriva coronavirusului este de 960, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Campania de vaccinare in Romania a inceput duminica la Institutul Național de…

- Premierul Florin Cițu anunța ca Romania va primi doar 10.000.000 de doze de vaccin, care ajung pentru vaccinarea a doar cinci milioane de cetațeni, asta deși pentru ca pandemia sa fie stopata e nevoie de vaccinarea a 70% din populație, conform lui Raed Arafat. "Campania de vaccinare incepe in același…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) va monitoriza cu celeritate modul in care este reflectata in spatiul audiovizual campania privind vaccinarea impotriva COVID-19 in Romania, informeaza CNA, prin intermediul unui comunicat. Conform aceleiasi surse, intrunit in sedinta de marti,…

- Dozele de vaccin din prima transa ‘simbolica’ vor fi alocate pentru vaccinarea personalului medical din cele 10 unitati medicale de faza I, informeaza, vineri, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, luand…

- Campania de vaccinare va incepe in Romania in data de 27 decembrie cu personalul medical din cele zele spitale aflate in „prima linie" de combatere a Covid-19, au declarat surse guvernamentale. Din primele informații, a doua etapa de vaccinare va avea loc cel mai probabil in luna februarie. In ceea…

