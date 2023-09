Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a veni in sprijinul cetațenilor și pentru a se asigura desfașurarea in condiții normale a activitații de preschimbare a permiselor de conducere, respectiv, inmatricularea vehiculelor, Prefectul Claudia Gilia a dispus modificarea programului de lucru cu publicul in cadrul Serviciului Public Comunitar…

- Prefectul Claudia Gilia a dispus modificarea programului de lucru cu publicul la Serviciul Permise și Inmatriculare a Vehiculelor Dambovița, pentru a veni in sprijinul cetațenilor și pentru a se asigura desfașurarea in condiții normale a activitații de preschimbare a permiselor de conducere, respectiv,…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea aduce la cunostinta contribuabililor ca in perioada 14 – 15 august institutia nu va avea program de lucru in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) din Legea 53/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si HG 1555/2022.…

- Ocolul Silvic Harsova, anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului programului si declansarea etapei de incadrare a amenajamentelor silvice U.P. I SEIMENI, II VADU OII si U.P. III GARLICIU, cu valabilitate 5 ani si care se suprapun pe arii naturale protejate de interes comunitar.Consultarea…

- Pentru a veni in sprijinul cetațenilor și pentru a se asigura desfașurarea in condiții normale a activitații de preschimbare a permiselor de conducere, respectiv, inmatricularea vehiculelor sau transcrierea dreptului de proprietate a acestora, prefectul Claudia Gilia a dispus modificarea programului…

- COMUNICAT: Pentru a veni in sprijinul cetațenilor și pentru a se asigura desfașurarea in condiții normale a activitații de preschimbare a permiselor de conducere, respectiv, inmatricularea vehiculelor sau transcrierea dreptului de proprietate a acestora, Prefectul Claudia Gilia a dispus modificarea…

- Prefectul Claudia Gilia a dispus modificarea programului de lucru cu publicul la Serviciul Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Dambovița The post Prefectul Claudia Gilia a dispus modificarea programului de lucru cu publicul la Serviciul Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca sunt excepții la Codul fiscal de peste 74 de miliarde de lei, situație pe care o califica anormala. Marcel Ciolacu a mai spus ca s-a terminat perioada „excepțiilor peste excepții”: „Incepem sa scoatem din excepții. In viitor trebuie…