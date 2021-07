Stiri pe aceeasi tema

- Alin Stoica a explicat cu ce difera situația de acum privind impunerea starii de alerta in Sectorul 1 cu situația din iunie cand a refuzata impunerea starii de alerta. ”In momentul 7 iunie a fost o solicitare de stare de alerta pentru ca nu se ridicau deșeurile menajere, cele produse in gospodarii.…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, joi, ca, pana la finalul zilei va anunța daca Sectorul 1 intra in stare de alerta. Alin Stoica a spus ca se face o analiza despre criza gunoaielor din Sectorul 1. Analiza urmeaza sa fie terminata pana la finalul zilei de joi. „S-au schimbat lucrurile, atunci…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca va anunța daca Sectorul 1 intra in stare de alerta , pana la finalul zilei. Alin Stoica a spus ca se face o analiza despre criza gunoaielor din Sectorul...

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, nu iși va da acordul pentru instituirea starii de alerta in Sectorul 1, așa cum a cerut Clotilde Armand: „Autoritațile responsabile nu considera ca amenințarea este...

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, i-a comunicat primarului Clotilde Armand refuzul sau de a institui starea de alerta in Sectorul 1. Stoica a dezvaluit și cum a reacționat primarul la aflarea veștii. Citește și: Prefectul Capitalei, veste proasta pentru Clotilde Armand: 'Nu-mi dau acordul…

- Prefectul Capitalei amana sa ia o decizie daca e de acord sau nu ca Sectorul 1 sa intre in stare de alerta din motive sanitare, iar scandalul dintre primarul Clotilde Armand si firma de salubritate ia amploare si se transforma intr-un razboi al acuzatiilor.

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca va da un raspuns marti, dupa ce va primi raportul Garzii de Mediu, in cazul cererii formulate, vineri, de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta de instituire a starii de alerta in Sectorul 1, in contextul in care nu se ridicau gunoaiele in aceasta…

- "A fost dat termen de 48 de ore, incepand de ieri (vineri – N.R.), deci duminica la ora 16:00 ar trebui sa fie gata adunarea gunoaielor. Daca nu sunt respectate termenele, pot fi conscințe mai grave." a afirmat Stoica, in direct la Realitatea Plus, intr-o ediție speciala. Reprezentatul Guvernului a…