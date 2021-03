Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns joi, 18 martie, la 881.159. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța numarul noilor infecții, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,…

- Alin Stoica, noul prefect al Capitalei, a declarat ca sunt discuții despre eventuale masuri de restricții luate impreuna cu autoritațile din Ilfov in privința numarului crescut al cazurilor de...

- Noul prefect al Capitalei, Alin Stoica, a declarat duminica, la Antena 3, ca „zilele urmatoare” vrea sa aiba o discuție cu „DSP și alți factori” pentru a stabili daca este nevoie de noi restricții in București pentru a evita carantinarea municipiului. Rata de incidența in București este Ilfov 3,98…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, va fi schimbat din funcție. Locul sau va fi luat de un membru PLUS. Viitorul prefect al Capitalei va fi liderul PLUS Sector 5, avocatul Alin Stoica. La imparțirea prefecturilor cu PNL și UDMR, Alianța USR PLUS a 'tras' Bucureștiul. Citește…

- Nu se poate vorbi despre sala polivalenta sau stadion nou la Timișoara, cel puțin pana in 2024, și aceasta cu mult noroc, a spus primarul Dominic Fritz, dupa ce a vizitat Bucureștiul la finalul saptamanii trecute. Mai mult, el spune ca a discutat deja cu Alin Nica, șeful CJ Timiș, instituția care are…

- Directorul Teatrului National, Ion Caramitru, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre redeschiderea teatrelor din Bucuresti daca in urmatoarele zile se menține rata de infectare sub 3 la mia de locuitori. Rata de infectare din București a ajuns, miercuri, sub pragul de 3 la mia de locuitori,…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, anunța ca, daca evoluția incidenței infectarii cu COVID-19 se menține in urmatoarele 48 de ore, va convoca Comitetul pentru Situații de urgența pentru a relaxa unele masuri restrictive, printre care redeschiderea parțiala a cinematografelor și restaurantelor.…

- Comuna Berceni din judetul Ilfov iese din carantina incepand de joi, ora 22:00, conform unui anunt al Prefecturii Ilfov. Rata de infectare in Berceni a ajuns la 4,77 la mia de locuitori, iar autoritatile fac apel la responsabilitatea cetatenilor, informeaza Agerpres. "In urma evaluarii analizei de risc…