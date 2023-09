Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a convocat, marți, o ședința, in sistem videoconferința, cu conducerile structurilor de ordine publica din Ministerul Afacerilor Interne, de la nivel central și teritorial, pentru a stabili principalele prioritați de acțiune pentru perioada urmatoare. Predoiu…

- Catalin Predoiu a convocat in ședința conducerile structurilor de ordine publica din Ministerul Afacerilor Interne, de la nivel central și teritorial. Ministrul Afacerilor Interne le-a reproșat ca sunt slab pregatiți, ca exista carențe manageriale și personalul e neglijent. Ședința in videoconferința…

- Ministrul de Interne Catalin Predoiu a cerut marți adoptarea unor masuri pentru eliminarea cauzelor care au favorizat producerea unor incidente extrem de grave in care au fost implicați angajați MAI: „Va solicit o noua atitudine fața de profesie. Este nev

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, anunța concluziile anchetei Corpului de control la Poliția Constanța dupa accidentul din 2 Mai.„Cu privire la concluziile raportului. Modul de intervenție a fost caracterizat de o serie de incalcari ale normelor pe fondul pregatirii profesionale precare,…

- ”Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, va sustine astazi, 28 august 2023, o declaratie de presa in care va prezenta concluziile Corpului de Control al Ministrului referitoare la situatia provocata de tragicul accident produs in data de 19 august in judetul Constanta”, a transmis Ministerul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a avut, vineri, o sedinta operativa cu sefii Jandarmeriei Romane, carora le-a cerut mai multa transparenta in spatiul public, astfel incat sa fie asigurata „intelegerea si sprijinul comunitatii si pentru a elimina din start posibile interpretari si abordari…

- Atenționarea de COD GALBEN a pus in alerta autoritațile de la Botoșani. Prefectul Sorin Cornila a bagat șefii in ședința Avand in vedere atenționarea Administrației Naționale de Meteorologie -COD Galben nr. 94/21.07.2023, care vizeaza instabilitate atmosferica – interval de valabilitate 21.07.2023,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a transmis un mesaj de condoleante, in urma incidentului produs pe Aeroportul din Chisinau, unde si-au pierdut viata doua persoane.“Am aflat cu regret de tragicul incident din Aeroportul International Chisinau, incident in urma caruia si-au pierdut viata…