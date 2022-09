Predoiu, dupa votul pe legea CSM in plenul Camerei: „Recuperati o agenda a anului 2021 pierduta pentru justitie”

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat marti, dupa votul din plenul Camerei Deputatilor pe legea Consiliului Superior al Magistraturii, ca parlamentarii au recuperat o agenda a anului 2021 pierduta pentru justitie. El a afirmat, in plen, ca este un vot extrem de important dat de deputati si…

- Proiectul legii Consiliului Superior al Magistraturii a parcurs "ca la carte" toate etapele unei proceduri democratice, de la elaborare la adoptare, a declarat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, care a adaugat ca nu a fost nimic de fatada, iar toate consultarile…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat marti, dupa votul pe legea CSM, din plenul Camerei Deputatilor, ca astazi, mai bine mai tarziu decat niciodata, parlamentarii au recuperat o agenda pierduta a anului 2021 pentru justitie, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei se reuneste in sedinta astazi pentru dezbaterile pe articole.Sedinta trebuia sa aiba loc luni, dar presedintele comisiei, Gabriel Andronache, a anuntat ca Opozitia a solicitat mai mult timp pentru studierea amendamentelor.„Am decis amanarea cu doua…

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco a declarat ca soarta celor 40 de judecatori care așteapta sa fie numiți pina la atingerea plafonului de virsta, depinde in mare masura de decizia președintei Maia Sandu dar și formarea noii componențe a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). „Este clar ca…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat ca legile Justitiei nu reprezinta doar un obiectiv MCV sau PNRR, ci ele reprezinta un posibil punct de start in modernizarea din mers a Justitiei, a consolidarii independentei sale. Predoiu a declarat, vineri, in cadrul unei interventii in sedinta de…

- Roxana Ioana Petcu, fost președinte al Tribunalului Ilfov, a fost numita joi, 7 iulie, de plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in funcția de inspector-șef al Inspecției Judiciare, pentru un mandat de trei ani. In ciuda numeroaselor divergențe din ultimii ani din plenul CSM, la votul pentru…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat un raport favorabil pentru ridicarea imunitatii parlamentare a fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Dezbaterile si votul secret cu bile asupra acestui raport vor avea loc in plenul de marti, dupa plenul comun al Legislativului care incepe…