- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat, vineri, despre protestul transportatorilor si fermierilor, ca a fost si „putina tensiune”, insa politistii si jandarmii au fost in control, iar lucrurile s-au desfasurat „in ordine”. „Lucrurile s-au desfasurat, e adevarat, cu putina tensiune,…

- Catalin Predoiu a fost intrebat, joi seara, la Digi 24, despre protestul de la Chiajna si a afirmat ca politistii si jandarmii ”nu fac altceva decat sa aplice legea in acest moment”. ”Eu le multumesc celor care o fac cu promptitudine, cu fermitate, dar si cu tact, in acelasi timp. Situatia, dupa cum…

- ”Cele doua aeroporturi care deservesc Capitala – Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu, ambele gestionate de catre Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), sunt pregatite pentru operarea pe fluxuri separate Sehengen / non-Schengen.…

- Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, este rezervat in ceea ce privește poziția Olandei fața de aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Referitor la aderarea țarii noastre la Air Schengen, ministrul a explicat cand s-ar putea realiza. „Toate semnalele sunt ca lucrurile vor fi pozitive. Astea…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, era sub control judiciar și a fugit totuși de sub nasul poliției, susțin reprezentanții USR, care solicita explicații publice din partea miniștrilor Alina Gorghiu și Catalin Predoiu.„USR cere explicații publice de la miniștrii PNL Catalin Predoiu și Alina…