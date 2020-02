Ministrul propus al Justitiei, Catalin Predoiu, i-a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis - obtinuta de AGERPRES - in care a expus motivele care au condus la propunerile facute pentru sefia Parchetului General, a DNA si a DIICOT, dar si ca avizele Sectiei pentru procurori a CSM "nu sunt de natura a schimba opinia care a stat la baza deciziilor luate".



Predoiu precizeaza in scrisoare, care a fost transmisa miercuri, in legatura cu avizul negativ dat de Sectia pentru procurori in cazul propunerii Gabrielei Scutea in functia de procuror general ca "motivele invocate de Consiliul…