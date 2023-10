Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat marti, in plenul Camerei Deputatilor, despre cei de la USR, care l-au chemat in Parlament sa prezinte situatia luptei antidrog, ca nu mai cumpara nimeni aceasta retorica in care toti sunt rai si numai ei sunt buni, in care se face numai rau in Romania…

