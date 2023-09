Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat sambata, la Prima Tv, posibilitatea candidaturii pe liste comune a PSD si PNL la alegerile de anul viitor si considera ca lista comuna va da un rezultat mai slab decat cel obtinut pe liste separate si adunat apoi intr-o coalitie. El nu crede ca electoratul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, crede ca Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) va fi marea castigatoare la alegerile europarlamentare de anul viitor, urmand sa se claseze pe locul doi dupa PSD. Cat despre alegerile prezidențiale, Kelemen Hunor sustine ca sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, 30 septembrie, ca partidul condus de George Simion se va clasa pe locul doi la alegerile europarlamentare programate in iunie 2024, dupa partidul lui Marcel Ciolacu.„Se va intampla urmatorul lucru cu AUR. Ei vor intra dupa europarlamentare, ca ei…

- Alianta pentru Unirea Romanilor isi prezinta astazi candidatii pentru alegerile europarlamentare in cadrul primului eveniment regional organizat la Centrul Expozitional Constanta, incepand cu ora 18.00. Cei 44 de pretendenti la un fotoliu in Parlamentul European vor fi prezenti in fata simpatizantilor…

- Presedintele USR, Catalin Drula, anunta ca partidul pe care il conduce va initia o motiune de cenzura daca premierul Marcel Ciolacu isi va asuma raspunderea „pe cresterea taxelor”, anunța Agerpres. Potrivit lui Drula, USR nu se va alia cu AUR in acest demers.”De aproape trei luni, Marcel Ciolacu este…