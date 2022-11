Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) precizeaza ca noul proiect de act normativ prin care se reglementeaza activitațile desfașurate cu produse de protecție a plantelor de catre operatorii economici pe teritoriul Romaniei nu aduce nicio restricție suplimentara cu privire la categoriile…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) precizeaza ca noul proiect de act normativ prin care se reglementeaza activitațile desfașurate cu produse de protecție a plantelor de catre operatorii economici pe teritoriul Romaniei nu aduce nicio restricție suplimentara cu privire la categoriile…

- Casa de Comert Agroalimentar Unirea a incheiat contracte-cadru cu peste 50 cooperative si producatori agricoli pentru livrarea a peste 140 de tone de produse agroalimentare, in prima luna de functionare, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

- Producatorii romani au livrat, in 31 octombrie, prin Casa de Comert Unirea, peste 19.000 de produse constand in prune uscate, dulceata de gutui si de dovleac, pasta de macese si fasole boabe in saramura, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Fii la curent cu cele…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul legii laptelui si produselor lactate, care prevede, intre altele, infiintarea, in Ministerul Agriculturii, a Observatorului laptelui si al produselor lactate care va monitoriza aceasta piata si va avea ca scop centralizarea datelor, urmarirea si analizarea…

- Inițiativa legislativa privind prevenirea și reducerea risipei alimentare a fost adoptata, luni, de Senat, informeaza Digi24. Proiectul depus de deputata USR Diana Buzoianu, lucrat transpartinic și depus alaturi de peste 160 de senatori și deputați din toate partidele democratice din Romania, prevede…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale lanseaza o ampla campanie de promovare a produselor agroalimentare romanești și de creștere a accesului romanilor la alimentele de calitate obținute pe plan local, sub denumirea ”Produs romanesc – Bun pentru tine, bine pentru fiecare!”. Impreuna cu producatorii…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie și in trimestrul II al anului 2022. Suma autorizata…