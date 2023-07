Stiri pe aceeasi tema

- Banca centrala a Italiei a anuntat marti ca a inghetat active in valoare de aproximativ doua miliarde de euro apartinand oligarhilor rusi, de la debutul invaziei in Ucraina in luna februarie a anului 2022, transmite Reuters . Italia a decis sa sechestreze active, incluzand conturi bancare, vile, iahturi…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat ieri neconforme cu legislația comunitara unele elemente ale reformei justiției din Polonia adoptate in 2019, scrie Reuters, citat de Rador.Potrivit Curții, camera disciplinara a Curții Supreme de la Varșovia nu indeplinește cerința necesara de independența…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis recent o decizie prin care stabilește faptul ca un contribuabil care iși distruge voluntar anumite bunuri, care nu sunt degradate calitativ, din motive care țin de derularea afacerii, nu este obligat sa restituie statului taxa pe valoarea adaugata…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis astazi ca anularea unui zbor din cauza decesului subit al unui membru al echipajului nu scutește o companie aeriana de obligația de a plati despagubiri pasagerilor daca se inregistreaza intarzieri, potrivit Reuters. Hotararea instanței europene a…

- Procurorii anticoruptie ucraineni au anuntat joi ca primarul din Odesa, Hennadii Truhanov, care este in functie din 2014, a fost retinut in legatura cu o ancheta privind suspiciuni de coruptie, relateaza Reuters. Truhanov este investigat din 2017 in legatura cu acuzatii de deturnare de fonduri, pe care…

- Femeile din afara Uniunii Europene care risca sa devin victime ale crimelor de "onoare", mariajelor fortate sau violentei domestice in tarile lor de origine pot primi statutul de refugiat, relateaza joi Reuters, citand un avocat general al Curtii de Justitie a UE (CJUE).Potrivit lui Richard de la…

