- INTERVENȚIE… Pompierii vasluieni au intervenit, marți dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism de pe raza comunei Muntenii de Jos. Potrivit informațiilor de la fața locului, persoanele aflate in autoturism au reușit sa se evacueze la timp. Mașina a ars in proporție de 50%.…

- PARASIT… In aceasta dimineața, Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala de stingere echipata cu modul pentru descarcerare, o ambulanța SMURD tip C1 (TIM) și echipaje specializate, la un accident rutier produs intre localitațile Coropceni și Deleni (comuna Ciortești), județul Iași.…

- CARAȘ-SEVERIN – Depozit de fier vechi, in flacari, la Oravița și incendiu intr-un bloc din Reșița! Cu asta s-au confruntat azi pompierii ISU Semenic! Un incendiu produs la un depozit de fier vechi situat pe strada Broșteniului din Oravița, care se manifesta pe o suprafața de circa 1000 de metri patrați,…

- INCENDIU la Aiud: Focul a mistuit un hectar de vegetație uscata. Au intervenit pompierii cu o autospeciala INCENDIU la Aiud: Focul a mistuit un hectar de vegetație uscata. Au intervenit pompierii cu o autospeciala Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit in cursul zilei de sambata, 26 martie, in municipiul…

- Pompierii maramureșeni au intervenit, in intervalul 05.03-06.03.2022, in cazul a 5 situații de urgența. Sambata, 05.03., pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Borșa au lichidat un incendiu izbucnit la un adapost de animale. Focul a distrus 50 de metri patrați din adapost. Militarii baimareni…

- Un apel disperat la 112 anunta un incendiu la un apartament situat la etajul al III-lea al unui bloc de locuinte din Resita, Aleea Tineretului. A intervenit imediat Detașamentul de Pompieri Reșița cu 2 autospeciale pentru stins incendii, o autospeciala pentru intervenție si salvari de la inaltime și…

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit astazi, 21 februarie 2022, in localitatea Feleud din județul Alba, focul mistuind tot in calea sa, pe o suprafața considerabila. Potrivit ISU Alba: „Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Feleud.…