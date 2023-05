Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU la o casa de copii din localitatea Rimetea. 13 copii impreuna cu insoțitorul grupului s-au autoevacuat Un incendiu a izbucnit joi seara in interiorul unei case de copii din localitatea Rimetea. Pana la sosirea pompierilor, 13 copii impreuna cu insoțitorul grupului s-au autoevacuat. Potrivit…

- Cercetatorul roman Sergiu Pașca, profesor la Universitatea Stanford (SUA), originar din Aiud (Alba), va primi titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universitații de Medicina și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

- Tanar din Ocna Mureș, in arest la domiciliu dupa ce a dat o lovitura de mii de euro. De unde a furat banii Un tanar de 23 de ani din Ocna Mureș a fost plasat in arest la domiciliu, dupa ce a dat o lovitura intr-un sat de langa oraș. Este vorba despre furtul a mii de euro, un furt savarșit in seara…

- Cum a ramas un pescar din Alba fara sculele de pescuit, depozitate in uscatorul blocului. Dosarul de furt, inchis de anchetatori Modul in care un pescar din Aiud a ramas fara sculele de pescuit este descris intr-o motivare a instanței din oraș, dupa ce anchetatorii au decis sa inchida dosarul deschis…

- Barbat de 30 de ani, din Sebeș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști: Va sta un an dupa gratii pentru ca a condus baut Un barbat de 30 de ani, din Sebeș, cu mandat de executare, a fost REȚINUT de polițiști și depus in penitenciarul Aiud. Va sta un an dupa gratii pentru ca a condus baut. Potrivit…

- VIDEO ȘTIREA TA: Manevra periculoasa la intrarea pe Autostrada A10, la Aiud. ”A intrat la un metru in fața mea” Un cititor Alba24 a surprins, cu ajutorul camerei de bord pe care o are instalata in autoturism, o manevra periculoasa in trafic, executata de un șofer inconștient. Este vorba despre o intrare…

- Producatorul roman de medicamente a anunțat ca rezultatele preliminare (neauditate) ale anului 2022, evidențiaza o cifra de afaceri de 277 milioane lei, in creștere cu 16% fața de 2021, și un profit net de 70.9 milioane lei, in creștere cu 18%. Prezenta pe piața produselor farmaceutice din Romania…

- Tragedie in Alba: Un tanar a fost gasit decedat intr-o acumulare de apa din Ciumbrud. Criminaliștii sunt la fața locului O tragedie s-a produs marți, 21 februarie, in județul Alba. Un tanar de 30 de ani a fost descoperit decedat intr-o acumulare de apa situata pe raza localitații Ciumbrud. Potrivit…