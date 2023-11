Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi de peste 110.000 lei pe parcusul lunii octombrie in domeniul sigurantei alimentare si au prelevat probe pentru a determina utilizarea sau comercializarea ilegala de substante psihoactive si stupefiante in produse de origine non-animala. Potrivit Directiei…

- Sambata noaptea, o familie cu 4 copii din satul Sarile, comuna Bisoca, a fost lovita de necaz, in urma vantului puternic oamenii ramanand fara acoperiș deasupra capului. In urma acestei situații, prefectul județului Buzau, Daniel Țiclea, a luat decizia de a se deplasa de urgența la fața locului, pentru…

- Articolul Cererea depaseste oferta: Bilete de tratament in statiuni balneoclimaterice prea putine pentru buzoieni se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Multi solicita, putini primesc. Este vorba despre buzoienii care doresc bilete de tratament in stațiuni balneoclimaterice, prin Casa Județeana…

- Centrul de legume si fructe din Dolj va avea 3.000mp, 4 benzi de sortare si spatii de depozitare cu temperatura controlata. ”Alaturi de presedintele Consiliului Judetean Dolj, Cosmin Vasile si de primarii comunelor din bazinul legumicol Dabuleni, am stabilit terenul unde va fi amplasat centrul de…

- In sfarșit: Veste FOARTE BUNA pentru agricultori. Incepe constructia primelor Centre de Colectare LEGUME – FRUCTE Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a prezentat autoritatilor locale din judetul Buzau un model tip de centru colectare legume fructe si a fost sa vada unde va fi amplasat acest centru:…

- „Proiectul Centrelor de Colectare legume – fructe intra in linie dreapta! Astazi, am prezentat autoritatilor locale din judetul Buzau un model tip de centru colectare legume fructe si am fost in teren pentru a vedea unde va fi amplasat acest centru”, a scris Florin Barbu, vineri pe Facebook. Ministrul…

- Mai mult de un sfert dintre romani (27%) nu consuma legume in fiecare zi, iar 52% consuma doar o porție pe zi, in timp ce doar 21% consuma zilnic 2-3 porții de legume la principalele mese ale zilei, potrivit unui sondaj Masmi efectuat la comanda Nestle. Numai 2 din 10 romani considera ca servesc mese…