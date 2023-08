Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana Genoa a pierdut sambata, pe teren propriu, scor 1-4, in fata formatiei AC Fiorentina, intr-un meci din etapa intai a Serie A. Inter Milano a dispus cu 2-0 de Monza, informeaza news.ro.Fundasul roman Radu Dragusin a fost integralist la Genoa in disputa cu AC Fiorentina, de pe teren…

- Genoa a inceput sezonul cu o victorie care a calificat-o in „16-imile” Cupei Italiei, 4-3 cu Modena, echipa de Serie B. Radu Dragușin (21 de ani) a fost integralist la „grifoni”, dar prestația stoperului roman nu s-a ridicat la cel mai inalt nivel. Genoa a deschis scorul inca din secunda 30, prin Mateo…

- George Pușcaș (27 de ani) nu va mai juca titular in sezonul viitor, dupa ce Grifonul genovez l-a cumparat pe Mateo Retegui (24 de ani) de la Boca Juniors, investind 13,5 milioane de euro inclusiv bonusuri, plus 20% dintr-o eventuala vanzare. George Pușcaș a primit o veste proasta. Șansele sale de a…

- Radu Dragușin (21 de ani) este urmarit de cele mai importante echipe din Serie A și poate face pasul carierei in aceasta vara. Dupa Milan și Napoli, Juventus a intrat și ea pe fir și a devenit interesata de serviciile fundașului central roman. Juventus il regreta pe Dragușin, pe care l-a vandut in urma…

- Radu Dragușin (21 ani) a fost om de baza la Genoa in acest sezon și i-a ajutat pe „grifoni” sa promoveze in Serie A. Fundașul central o duce bine si in plan personal, nu doar in cel profesional. Radu are parte de multa susținere din partea iubitei sale. Relația cu Ioana Stan dureaza deja de trei ani.…

- Mijlocașul roman Daniel Boloca (24 de ani) este dorit de Lazio. Antrenorul Maurizio Sarri este mare fan al mijlocașului lui Frosinone, scriu italienii. La 24 de ani, Daniel Boloca a avut cel mai bun sezon al carierei. A fost piesa de baza in echipa lui Frosinone care a caștigat Serie B și a urcat astfel…

- Razvan Marin (27 de ani) nu va mai juca la Empoli in sezonul viitor din Serie A. Mijlocașul roman va reveni la Cagliari, clubul care l-a imprumutat in sezonul recent incheiat la Empoli. Motivul pentru care nu va continuat la echipa la care a evoluat in sezonul trecut este dat de clauza lui Marin. Pentru…

- Florin Manea, impresarul fundașului central Radu Dragușin (21 de ani), susține ca pe numele fotbalistului de la Genoa a venit o oferta de 20 de milioane de euro de la un club din Serie A. „Grifonii” ar fi refuzat-o, ei solicita 40 de milioane. Din vara lui 2022, Radu Dragușin evolueaza la Genoa, unde…