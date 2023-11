Prăpăd pe șosea la Timișoara – un șofer băut a provocat un carambol Un barbat in varsta de 53 de ani a condus un autoturism pe strada Gheorghe Adam dinspre strada Simion Barnuțiu, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 48 de ani, care ulterior a fost proiectat pe sensul opus de circulație intr-un alt autoturism condus de o femeie in varsta de 34 de ani. In urma impactului dintre autoturisme, au rezultat doar pagube materiale. In urma testarii cu aparatul alcooltest a rezultat faptul ca barbatul in varsta de 53 de ani avea o alcoolemie de 1,29 mg/l alcool in aerul expirat. De asemenea, conducatorul auto a fost… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

