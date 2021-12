Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de oameni protesteaza marți in fața Parlamentului, atat la Camera Deputaților, cat și la Senat, fața de introducerea certificatului COVID, manifestația fiind organizata de AUR. Circulația pe bulevardul Națiunile Unite este blocata. Manifestanții s-au imparțit in grupuri și au inconjurat…

- „Nu acceptam! Nu ne vaccinam! Rezistam!” Acest mesaj a fost strigat in gura mare de o mana de oameni adunați in fața Parlamentului, luni dimineața. Este vorba despre 70-80 de persoane, antivacciniști convinși, care au profitat de faptul ca in București nu a mai plouat și au ieșit pe strazi . Din mesajele…

- Cateva sute de persoane au participat, duminica, in Piata Universitatii din Bucuresti, la un protest impotriva vaccinarii obligatorii si a certificatului verde. Protestatarii au ocupat trotuarul de langa Universitate, traficul rutier in zona nefiind afectat. Oamenii au avut steaguri tricolore, dar si…

- Sute de persoane protesteaza in București, in Piața Victoriei și la Unversitate, fața de restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea Covid-19. O parte dintre manifestanti au blocat circulatia rutiera in zona Piata Universitatii. Protestul din Piața Universitații este organziat de AUR. Manifestanții…

