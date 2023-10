Prăjitură cu dovleac și struguri. O rețetă ideală pentru zilele de toamnă In cazul in care te gandești sa iți surprinzi prietenii și familia cu un desert delicios de toamna, dar chiar nu mai știi ce sa mai gatești, noi venim cu o soluție care poate fi potrivita pentru tine. Iata cea mai simpla și rapida rețeta de prajitura cu dovleac și struguri. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ciorba de varza este renumita pentru efectele rapide pe care le are cand vrei sa pierzi din kilogramele in plus. Este foarte eficienta datorita numarului mic de calori ipe care-l conține. Ciorba de varza poate fi preparata oricand, nu doar in cazul unei diete. Atunci se poate adauga puțina carne, de…

- Gospodinele se afla pe final cu prepararea borcanelor pentru iarna. Așadar, astazi v-am pregatit o rețeta unica de toamna cu care ii veți impresiona cu siguranța pe cei dragi. Rețeta de gem de dovleac cu portocale. Preparatul de toamna care nu trebuie sa iți lipseasca din camara. Iata cum se prepara!

- Vrei sa pregatești ceva delicios pentru tine și familia ta, dar nu știi ce? Ei bine, rețeta de prajitura cu ciocolata și struguri poate fi alegerea potrivita. Iata de ce ingrediente ai nevoie și care este modul de preparare pentru acest desert potrivit pentru momentele speciale.

- Daca ești in cautarea unui desert delicios, dar nu mai ai idei, noi venim cu o soluție. Iți prezentam una dintre deliciile sezonului și anume rețeta placintei cu dovleac și nuca. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare.

- Weekend-ul se apropie cu pași repezi, motiv pentru care noi iți vom prezenta o rețeta delicioasa și simpla de tocanița de pui cu sos de nuci și rodie. Este un preparat ideal pentru toamna și trebuie sa-l incerci și tu macar o data. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare!

- O noua rețeta culinara intra in atenția pasionaților de gastronomie, in special pentru iubitorii de dulciuri specifice toamnei. Tarta cu dovleac este preparatul ideal pentru zilele reci și ploioase, oferind o explozie de arome și savoare.

- Daca vrei sa pregatești ceva delicios pentru tine și familia ta, dar nu știi ce, noi avem soluția care ar putea fi potrivita pentru tine. Iți prezentam o rețeta simpla și rapida de dovleac umplut. Iata cum trebuie sa procedezi, pas cu pas.

- Vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu un desert delicios in acest weekend? Daca da, rețeta de prajitura cu crema de mascarpone și ananas poate fi alegerea potrivita pentru tine. Un desert simplu și rapid.