- DOPOMOHA.RO este live. Este cea de-a doua soluție din ecosistemul construit de Asociația Code for Romania in sprijinul refugiaților din Ucraina. Dopomoha inseamna ajutor in ucraineana. Ajutor pentru refugiații ucraineni care au nevoie rapid de informații corecte: care este procedura de intrare in țara,…

- Refugiatii din Ucraina au continuat sa intre in Romania, si in cursul acestei nopti, la vamile de la frontiera cu Ucraina. Fie ca doar tranziteaza Romania sau raman cateva zile pana isi clarifica situatia, toti ucrainenii care ajung la noi au parte de sprijin.

- Scrisoare de susținere din partea orașului Sinaia pentru localitatea cu care este infrațita, Chornomorsk N.D. Reprezentanțiilor instituțiilor de la nivel central din Romania, care au ținut sa-și arate susținerea fața de populația din Ucraina, ca urmare a operațiunii militare venite din partea Rusiei,…

- Cateva sute de persoane din Ucraina au trecut, joi, Dunarea cu bacul in orasul romanesc Isaccea pentru a se feri de razboi, iar in sprijinul refugiatilor autoritatile au decis ca mijlocul de transport naval sa functioneze fara program, a declarat, pentru AGERPRES , primarul orasului Isaccea, Anastase…

- Primul val de refugiați din Ucraina a ajuns deja in Romania. Zeci de ucraineni au trecut joi, 24 februarie, prin PTF Sighetu Marmației in țara noastra.Zeci de ucraineni de etnie romana din zona Solotvino (Slatina) au trecut deja in Romania. Coloanele de mașini dinspre Ucraina se pot observa de la punctul…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia determina populatia ucraineana sa paraseasca in masa tara aflata in razboi.Astefl, mii de oameni panicati de inceperea conflictului militar au stat, joi, la cozi interminabile la frontiera dintre Ucraina si Romania, in zona localitatii Tereblecea, pentru a parasi, pe…

- Actuala criza creata de Rusia este despre securitatea intregului spatiu euro-atlantic, iar Romania trebuie sa fie pregatita si pentru scenariul in care Rusia va refuza calea dialogului, a declarat Klaus Iohannis, miercuri, la finalul sedintei CSAT convocate in contextul tensiunilor tot mai mari privind…

- „Nu eu decid, eu ma lupt pentru prezența fizica in școli. Avem nevoie de 9 milioane de lei de la guvern. Imi dau și mandatul pentru caldura in scoli. Sunt probleme critice naționale pe care cineva ar trebuie sa le spuna. Atilla Cseke, prin altcineva, a spus ca s-a dat bani, 5 milioane de lei, pentru…