Prahovenii continuă să fie alături de refugiaţii din Ucraina N. D. La nivelul județului Prahova, tot mai mulți voluntari, administrații locale, reprezentanți din instituții publice și private se alatura acelora care, deja, și-au anunțat sprijinul pentru persoanele care au fost nevoite sa-și paraseasca țara natala, Ucraina, din cauza razboiului. UPG Ploiești ofera cazare și masa calda pentru 100 de persoane Printre instituțiile care vor acorda un sprijin direct pentru refugiații din țara vecina se numara și universitatea ploieșteana. Astfel, conducerea UPG Ploiești a precizat ca poate asigura cazare și masa pentru 100 de persoane. ”Rectorul Universitații… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

