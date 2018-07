Prahova: Zeci de locuinţe inundate şi arbori căzuţi în mai multe localităţi Zeci de locuinte si gospodarii au fost inundate, iar patru arbori si stalpi de electricitate au cazut pe carosabil in urma fenomenelor meteorologice periculoase inregistrate in noaptea de marti spre miercuri in judetul Prahova, informeaza ISU Prahova. Potrivit sursei citate, pompierii au intervenit marti noaptea cu motopompe pentru evacuarea apei din opt zone, respectiv Lipanesti, Ploiesti, Strejnic, Zalhana, Baicoi, Plopeni, Barcanesti si Brazi, in urma precipitatiilor din ultimele ore. In comuna Barcanesti, peste 30 de locuinte sunt inundate. La fata locului au fost mobilizate cinci autocamioane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

