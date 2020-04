Stiri pe aceeasi tema

- La 6 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 2.771 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 140 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 615 de persoane in 13 unitați de cazare de pe teritoriul județului.…

- La 5 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 3.466 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 132 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 437 de persoane in 11 unitați de cazare de pe teritoriul județului.…

- La 4 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 3.806 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 153 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 380 de persoane.

- La 3 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 4.001 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 195 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 324 de persoane.

- La 2 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 4.185 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 154 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 314 de persoane.

- La 1 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 4.697 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 156 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 281 de persoane.

- La 31 martie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 5.105 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 210 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 252 de persoane.

- La 30 martie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 5.235 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 195 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 205 de persoane.