Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Judetean de Politie Prahova face, marti, mai multe perchezitii intr-un dosar care vizeaza taieri ilegale de arbori din padurile din apropierea municipiului Ploiesti. Un consilier local, dar si un inginer silvic si doi padurari sunt suspecti in cauza si vor fi adusi la audieri.

- Incepand de joi de la ora 15:00, pana vineri la ora 20:00, judetele Timis, Hunedoara, Alba, Sibiu, Valcea, Brasov, Covasna, Arges (partial), Dambovita (partial), Prahova (partial), Buzau (partial), Bacau, Vrancea, Vaslui, Galati si Constanta se vor afla sub avertizare Cod galben de ninsori insemnate…

- Buzaul se afla duminica dupa-amiaza sub o atentionare nowcasting Cod portocaliu pentru depuneri semnificative de polei, valabila pe durata urmatoarelor ore in Bucuresti si in alte noua judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 18:00, in Bucuresti si in localitati din…

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat joi ca in urma inundatiilor au fost afectate 38 de localitati din 14 judete. Potrivit unei centralizari realizate la nivel national, au fost afectate judetele Brasov, Bacau, Calarasi, Covasna, Dambovita, Giurgiu, Harghita, Mures, Prahova, Sibiu, Teleorman, Vaslui…

- In cursul lunii martie 2018, Ing. Nicolae Tucunel - Presedinte ASFOR, impreuna cu consilierii ASFOR va desfasura intalniri cu agentii economici din domeniul forestier, intalniri organizate pe zone geografice. Astfel, miercuri, 14.03.2018, orele 11:00 - se va desfasura prima intalnire cu operatorii economici…

- Salvatorii au gasit la locul accidentului doi copii, unul de 10 ani și un bebeluș de 3 luni. In urma impactului, mama și copilul de 10 ani au suferit traumatisme și vor fi transportați la spital.Tatal, care se afla la volan, va ajunge și el la spital acuzand o stare de amnezie. Accidentul s-a petrecut…

- Consiliul Judetean (CJ) Brasov a incheiat, in urma licitației, contractele privind furnizarea produselor lactate si de panificatie prin Programul „Cornul si Laptele”, pana la sfarsitul anului scolar 2017 – 2018. Firmele Lido Girbea SRL din Prahova și Agro-Pan-Star SRL din Covasna sunt cele care vor…

- Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara,…