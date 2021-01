Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este restrictionat vineri, pana la ora 12,00, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, sensul catre litoral, pentru efectuarea unor lucrari la partea carosabila. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca vineri, pana la ora 12,00, circulatia…

- Este aglomerație pe Drumul Național 1 intre Ploiești și Brașov. Polițiștii ii anunța pe șoferi ca la Comarnic, Bușteni și Azuga se formeaza coloane de mașini. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca sambata dimineața a inceput sa se aglomereze drumul care…

- Centrul Infotrafic anunta ca, joi noapte, traficul va fi restrictionat pe sensul catre Capitala de pe Autostrada Soarelui, pentru lucrari de intretinere a partii carosabile. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in cursul acestei nopti, circulatia…

- Valori de trafic in creștere pe Valea Prahovei, pe sensul catre Bucuresti Foto: Alex Lancuzov Mulți români se întorc din weekendul prelungit pe care l-au petrecut la munte, în stațiunile de pe Valea Prahovei. Cum se circula la aceasta ora aflam de la subinspectorul Alexandru…

- Peste 29% din totalul deceselor cauzate de noul coronavirus au fost inregistrate in saptamana 16 - 22 noiembrie in Bucuresti, Constanta, Prahova, Sibiu si Bihor, precizeaza marti Institutul National de Sanatate Publica (INSP), anunța AGERPRES. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere,…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrate pana in prezent pe teritoriul Romaniei sunt in Bucuresti - 30.676 si in judetele Iasi - 9.291, Suceava - 8.557, Prahova - 8.724 si Brasov -...

- Circulația rutiera pe DN 1, intre Brașov și București, se desfașoara cu dificultate, vineri seara, fiind inregistrate coloane de mașini intre Nistorești și Comarnic, dar și intre stațiunile Sinaia și Bușteni, anunța MEDIAFAX.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost raportate, in ultimele 24 de ore, in București – 581, Brașov – 139 și Prahova – 125, informeaza, luni, Grupul de Comunicare...