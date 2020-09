Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani din București, grav ranit la coloana, dupa ce a cazut duminica pe Valea Seaca a Crucii, este coborat cu targa din munți de salvamontiștii din Bușteni, dupa ce elicopterul nu a putut ateriza in zona accidentului, potrivit Mediafax.Potrivit Salvamont Bușteni, tanarul de…

- Salvamontistii din Busteni intervin, duminica la pranz, pentru salvarea unui tanar de 23 de ani, care a cazut pe Valea Seaca a Crucii si care nu se mai poate misca din cauza traumatismelor suferite, inclusiv la coloana. Potrivit unei informari a Salvamont Busteni, o echipa de salvatori a plecat deja…

- Intervenție de urgența a salvamontiștilor, luni seara, in Bușteni, unde un grup de elevi care nu erau echipați corespunzator au ramas blocați, transmite Salvamont Bușteni pe pagina de Facebook.Excursie cu peripeții pentru un grup de elevi din Ploiești. Aceștia au urcat, azi, pe munte fara echipamente…

- Potrivit reprezentantilor Salvamont Busteni, doi tineri s-au rasturnat cu ATV-ul pe drumul spre cabana Gura Diham. "Un tanar de 19 ani din Bacau a pierdut controlul asupra ATV-ului pe care il conducea si intr-o curba s-a rasturnat. Prietena lui care statea in spate a fost prinsa sub ATV si…

- F. T. „O zi plina pentru salvamontistii din Prahova si Busteni care au actionat (joi, 6 august – n.n.) pentru salvarea mai multor turisti aflati in pericol”. Astfel caracterizeaza salvatorii montani prahoveni ultima actiune de recuperare a „patru tineri din Bucuresti, care au fost scosi din Valea Alba,…

- In ultima saptamana, mai mulți turiști au fost atacați de urși pe traseele turistice din Muntii Bucegi, iar autoritațile trag un semnal de alarma in legatura cu pericolul pe care il reprezinta animalele salbatice. Astfel, in decurs de șapte zile sau inregistat doua astfel de incidente, din fericire…

- Poteca turistica a traseului Jepii Mari este distrusa de arborii doborati de vant, iar salvamontistii recomanda evitarea acestui traseu care acum este periculos, se arata, miercuri, intr-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Busteni. Doi turisti care coborau pe acest traseu s-au ratacit, marti…