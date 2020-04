Prahova: Prins la braconaj, amendat şi pentru încălcarea Ordonanţei Militare 3 Un barbat a fost prins, duminica, in Pietrosani, de o patrula de jandarmi, la braconaj si, pentru ca a incalcat restrictiile de circulatie, a fost amendat cu 2.000 de lei, informeaza Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova. "O patrula din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza localitatii Pietrosani, a surprins o persoana de sex barbatesc in timp ce a braconat un caprior folosind un lat. In momentul aparitiei jandarmilor, autorul a aruncat animalul, pe care se apucase sa il transeze folosindu-se de un cutit si un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

