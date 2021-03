Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii din Azuga au surprins din nou ursoaica care a incercat sa darame in urma cu cateva zile gardul unei curți in cautare de hrana. Animalul a intrat, de data aceasta, miercuri seara, in mai multe gospodarii, insoțita de pui. Autoritatile au anunțat ca au inițiat demersurile pentru relocarea animalelor,…

- Ursoaica filmata saptamana trecuta cand rupea gardul unei gospodarii in Azuga a coborat din nou in stațiune și a reușit sa intre in mai multe gospodarii. Ursoaica și puiul ei au ieșit miercuri seara in cautarea hranei. Un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova a fost…

- In imaginile postate de un localinic pe rețelele de socializare se observa ca unul dintre animale așteapta la lizoera padurii, in timp ce al doilea incearca sa rupa o poarta, fara sa-i pese ca era latrat de canii.Dupa cateva zeci de secunde, speriat de zgomotele pe care le faceau localinicii, ursul…

- Doi ursi care si-au facut aparitia, ziua, in statiunea Azuga au fost filmati de localnici, imaginile aratand cum unul dintre animale rupe scanduri din gardul unei curti. Oameni au ambalat motoarele autoturismelor, pentru ca zgomotul produs sa alunge animalele.

- Doua persoane care s-ar fi aprovizionat din Spania cu importante cantitati de cocaina si canabis pe care ulterior le-ar fi vandut in judetul Prahova au fost retinute de polițiștii de la Crima Organizata și procurorii DIICOT Ploiesti in urma unei actiuni de prindere in flagrant si a unor perchezitii.…

- Transbucegi, drumul judetean care face legatura, prin munti, intre Sinaia si Cabana Piatra Arsa, este inchis, vineri, din cauza unei avalanse, anunta Politia Prahova. „Circulatia pe DJ 713 – Transbucegi a fost inchisa incepand cu ora 11:00, din cauza unei avalanse produse in zona Dichiu,…

- Un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme a avut loc, luni dimineata, pe DN 1, in apropierea localitatii Banesti, traficul in zona fiind restrictionat pe o banda a sensului de mers catre Ploiesti. Cele patru autovehicule au intrat in coliziune fata-spate, evenimentul fiind soldat…

