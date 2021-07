Mandatul primarului comunei prahovene Sotrile, Bogdan Davidescu, reales in functie in urma alegerilor partiale din 27 iunie, a fost invalidat din nou de instanta, decizia pronuntata vineri nefiind definitiva. Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii de la Judecatoria Campina au invalidat alegerea in functia de primar al comunei Sotrile a lui Bogdan Davidescu, decizia putand fi atacata cu apel. De asemenea, Davidescu a depus la Curtea de Apel Ploiesti o cerere de stramutare a dosarului de la Judecatoria Campina. Instanta a respins ca neintemeiata solicitarea primarului privind suspendarea…