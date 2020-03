Prahova, faţă în faţă cu virusul Covid – 19 Violeta Stoica N. Dumitrescu La Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Ploiești au ajuns, marți seara, inca doua persoane cu suspiciunea de infectare cu coronavirus. Este vorba despre un barbat in varsta de 45 de ani și despre fiul acestuia, in varsta de 20 de ani, care s-au prezentat la Secția de Boli Infecțioase (Movila) a Spitalului Județean de Urgența Ploiești cu simptome asemanatoare celor despre care se spune ca ar fi semne de infectare cu coronavirus. Cei doi, care s-au intors din Roma pe 26 februarie, prezentau tuse seaca, durere de cap, iar ochii erau inroșiți la… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

