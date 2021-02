Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au intocmit un dosar penal in cazul fetitei care a cazut, vineri, din telescaun pe domeniul schiabil din Sinaia. Cercetarile sunt efectuate pentru vatamare corporala din culpa, au precizat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Primaria Sinaia a transmis ca starea…

- Peste 12.000 de țigari de contrabanda si un autoturism au fost confiscate de politistii Sectiei 3 Politie Rurala Jibou, județul Salaj, sambata seara, in urma unor verificari in trafic. Aceștia au intocmit un dosar penal. „La data de 20 februarie, la ora 20,00, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie…

- Politistii harghiteni au identificat patru muncitori forestieri din judetul Neamt care sunt banuiti ca au scos patru pui de urs dintr-un barlog, in zona Gheorgheni, in cauza fiind intocmit un dosar penal pentru savarsirea mai multor infractiuni. Cercetarile au fost declansate dupa ce pe…

- In incident au fost implicate mai multe persoane, una dintre ele folosind un pistol tip airsoft, fara incarcator F. T. Politistii prahoveni au intocmit dosar penal care are ca obiect comiterea infractiunilor de „nerespectarea regimului armelor si munitiilor”, „amenintare, lovire sau alte violente” si…

- Azi-noapte, in jurul orei 00.10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la faptul ca in incinta unui complex de pe raza municipiului se desfașoara o petrecere privata la care participa un numar mare de persoane. La fața locului s-au deplasat polițiștii municipiului…

- In noaptea de 16/17 ianuarie a.c. polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dragașani au oprit pentru control pe strada Regele Carol, un autoturism condus de un tanar de 27 de ani, din comuna Crețeni. Polițiștii au procedat la testarea tanarului cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de 0,86…

- Polițiștii din Alba l-au prins, in flagrant, pe un barbat care incerca sa vanda in dispozitiv de ochire cu laser, pentru armele de vanatoare, interzis la deținere. A fost intocmit dosar penal. Potrivit IPJ Alba, la data de 8 ianuarie 2021 polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase…

- Un politist a fost ranit, duminica dupa-amiaza, dupa ce autospeciala in care se afla a fost lovita din sens opus de un alt autoturism in apropierea comunei Madaras, in cauza fiind intocmit dosar penal, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita. In jurul orei 16,10,…