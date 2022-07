Prahova: Dosar penal după ce terasa unei pensiuni s-a prăbuşit, cinci persoane fiind rănite Politistii prahoveni au intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce terasa exterioara a unei pensiuni s-a prabusit, duminica, in timp ce un grup de persoane incerca sa faca poze. Conform Politiei Prahova, in jurul orei 16,00, politistii au fost sesizati despre faptul ca podeaua unei terase exterioare a unei unitati de cazare din comuna Secaria s-ar fi rupt, in timp ce se aflau mai multe persoane pe ea . In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost ranite, duminica, dupa ce au cazut de pe terasa unei unitati de cazare din Secaria, pe Valea Doftanei. Terasa s-a rupt cand mai multe persoane se fotografiau pe terasa. Politistii prahoveni au deschis dosar penal.

- Șapte persoane au fost ranite, duminica, dupa ce au cazut de pe terasa unei unitați de cazare din Secaria, pe Valea Doftanei. Terasa s-a rupt cand mai multe persoane se fotografiau pe terasa. Polițiștii prahoveni au deschis dosar penal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in Valea Doftanei. Din primele informatii salvatorii au fost solicitati pentru asistenta unor persoane ranite.La fata locului se intervine cu o autospeciala de…

- Cinci persoane, intre care si un minor, au fost ranite, astazi, intr-un accident rutier la Oituz, in satul Harja, pentru una dintre victime efectuandu-se manevre de resuscitare dupa ce a intrat in stop cardio-respirator, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. ‘Pompierii au…

- Un barbat de 33 de ani a murit, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un fulger pe raza orasului-statiune Sangeorz-Bai, iar un altul, de 37 de ani, a fost transportat la spital, potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud. Este vorba despre un…

- Dosar penal pentru braconaj piscicol, pentru un barbat din Alba. A fost depistat in timp ce pescuia in perioada de prohibitie Dosar penal pentru braconaj piscicol, pentru un barbat din Alba. A fost depistat in timp ce pescuia in perioada de prohibitie Politistii din Blaj au depistat un barbat care a…

- Un accident rutier a avut loc, astazi, pe Autostrada A2 București-Constanța, la Km. 200- 203, in zona localitații Murfatlar din județul Constanța. Din primele informații, accidentul a avut loc pe sensul de mers dinspre Capitala spre Constanța.Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul pentru Situații…

- Blocarea telescaunului de la Vatra Dornei, in prima zi de Paște, incident in urma caruia a fost nevoie de intervenția a numeroase forțe de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența, Salvamont și jandarmi, pentru coborarea in siguranța a 51 de turiști, a fost cauzata de o singura persoana, un ...