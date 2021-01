Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii prahoveni au aplicat, sambata, amenzi de 3.000 de lei pentru nepurtarea mastii de protectie unora dintre turistii care intentionau sa urce pe partiile de altitudine din Sinaia. Conform datelor furnizate AGERPRES de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, la Sinaia, statiune in…

- Poliția nu i-a iertat pe cetațeni pentru nepurtarea maștii de protecție nici macar in seara de Revelion. In seara de Revelion au fost aplicate 6.900 de amenzi, cele mai multe fiind date pentru nepurtarea maștii de protecție. In ultimele 24 de ore, 24.500 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne,…

- Reprezentanții MAI au prezentat, sambata, un nou bilanț pe ultimele 24 de ore cu privire la masurile pentru raspandirea COVID-19. "Va informez ca reprezentanții conducerii Ministerului Afacerilor Interne adapteaza permanent masurile in plan organizatoric și operațional pentru a limita evoluția…

- Sancțiuni pentru nepurtarea maștii: 160 de amenzi, in valoare de peste 180.000 lei, intr-o singura zi! Aproape 250 de efective de poliție si politie locala s-au aflat la datorie, in ultimele 24 de ore, pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate,…

- Pentru abaterile constatate au fost aplicate 222 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 40.000 de lei, pentru nepurtarea mastii de protectie. Astfel de actiuni vor fi desfasurate zilnic, in judetul Constanta.Pentru prevenirea si combaterea infectarii cu noul coronavirus, politisti din cadrul…

- Politistii au aplicat vineri amenzi de peste 169.000 de lei in Capitala. Din aceasta suma, 93.000 lei a fost valoarea sanctiunilor pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, anunța Poliția Capitalei, potrivit News.ro. In urma actiunii a fot aplicate sancțiuni „Sanctiunile…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Direcției de Sanatate Publica, Directiei Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor și Inspectoratului Teritorial…

- Argeș. Sute de persoane și firme, la control. Amenzi pentru nepurtarea maștii de protecție. In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului Argeș, au fost continuate acțiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara pentru prevenirea raspandirii Sars-Cov-2. Polițiștii,…