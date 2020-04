Stiri pe aceeasi tema

- Forte de ordine cu efective marite au actionat luni dupa-amiaza in judetul Prahova, din ordinul conducerii Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, asigurarea climatului de ordine publica si siguranta rutiera, precum si verificarea masurilor legale impuse…

- Inspectorul general al Poliției Romane impreuna cu Inspectorul General al Jandarmeriei Romane și șeful Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale au susținut o declarație de presa, ca urmare a scandalurilor violente ce au avut loc duminica in cartierele sarace din București, Ploiești și Sacele,…

- Autoritațile au transmis un bilanț al acțiunilor desfașurate, pe raza județului Cluj, pentru impunerea normelor legale instituite pe perioada starii de urgența. Efective angrenate (politiști, jandarmi, politisti locali, militari) – 587 Persoane verificate cu privire la respectarea masurii de izolare/carantina:…

- Acțiune de amploare, joi dimineața, in cartierele ploieștene Mimiu și Bereasca. Cei care locuiesc aici sunt verificați daca respecta restricțiile impuse prin ordonanțele militare valabile in aceasta perioada. In acțiune sunt angrenați 123 de polițiști, 50 de jandarmi, 14 militari M.Ap.N. și 10 polițiști…

- In cadrul unei acțiuni de amploare desfașurata astazi, 4 aprilie, intre orele 11:00-13:00, in zona Halelor Centrale din municipiul Ploiești, au fost constituite 13 dispozitive de ordine și siguranța publica si puncte de verificare, acoperite cu 69 de polițiști, jandarmi, militari și polițiști locali,…

- Efective din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, insotiti jandarmi si politisti locali, cu sprijinul fortelor apararii nationale au organizat si executat o razie pentru verificarea modului de respectare a reglementarilor legale instituite in aceasta perioada a starii de urgenta.

- F. T. Duminica dupa – amiaza, un polițist aflat in timpul liber – agent sef principal Georgian Vintila (in foto) – din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale al IPJ Prahova, a salvat viata unui copil in varsta de doi ani, care se inecase cu mancare. In legatura cu acest caz, iata ce spun, intr-un comunicat…

- F.T. Ieri dimineata, politisti din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Prahova au efectuat, impreuna cu jandarmi de la Gruparea Mobila “Matei Basarab”, patru perchezitii in Ploiesti, la persoane banuite de camatarie și șantaj. “Din cercetari au rezultat indicii ca, in perioada 2019 pana…