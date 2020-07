Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 54 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate, in ultimele 24 de ore, in judetul Prahova, un nou focar fiind depistat la o fabrica din judet care a si fost inchisa. Potrivit buletinului de presa emis, vineri, de Prefectura Prahova, de la inceputul epidemiei si pana in prezent, la nivelul…

- Intre cele doua decese inregistrate pe 29 iunie este și cel al un batran de la caminul din Izvoarele V. Stoica Doua noi decese s-au inregistrat in județul Prahova la persoane care au fost infectate cu coronavirus, in ziua de 29 iunie. Este vorba despre doi barbați, de 79, respectiv 63 de ani, ambii…

- Inca 52 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate, joi seara, la caminul de batrani din comuna prahoveana Izvoarele, unde mai erau 19 persoane infectate, numarul total al imbolnavirilor din aceasta unitate ajungand la 71. Purtatorul de cuvant al centrului, dr. Gabriel Surdu, a declarat,…

- Un numar de 20 de angajati de la fabrica de ciocolata Kandia din Bucuresti au fost confirmati cu noul coronavirus, informeaza Mediafax. Angajatii infectati vor intra in carantina, iar sectia unde lucrau va fi inchisa.Fabrica de ciocolata Kandia Bucuresti a decis sa testeze toti angajatii, dupa ce miercurea…

- V.Stoica 123 de cazuri confirmate de coronavirus in Prahova, de la inceputul pandemiei de Covid-19 și pana ieri, in creștere lenta in ultima saptamana, insa, cu toate acestea, doar 0,16 dintr-o mie de prahoveni au fost confirmați cu acest nou virus. Prahova ramane astfel printre județele in care noul…

- Focar de coronavirus la Arctic Gaești. Alti 31 de angajati de la Arctic Gaesti au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus, sambata, dupa ce vineri 32 de persoane de la fabrica au iesit pozitive la testele pe care societatea a stabilit sa le faca angajatilor. DSP Dambovita anunta, sambata, intr-un…

- V. S. Dintre cei 76 de prahoveni diagnosticați cu noul coronavirus, de la inceputul epidemiei și pana in prezent, 53 au fost declarați vindecați și externați din spital. Doar 19 persoane se mai aflau ieri internate in spital, insa au fost inregistrate și patru decese. Dintre pacienții internați, trei…