- Eu mereu am susținut o cota progresiva. Nu e poziția ministerului asta, da? E a mea personala, a declarat Mihai Precup, secretar de stat in Ministerul Finanțelor, intr-un interviu (VIDEO) acordat HotNews.ro, ce va fi publicat in urmatoarele ore.

- Reporter Sfin: „A mai trecut un an și tot ceea ce au” cei de la Nepi sunt indoielile stakeholderilor privind modul de obținere a rezultatelor financiare prezentate. Cu ajutorul dvs. vom descurca aceste „inginerii financiare” ale Grupului Nepi și vom afla: Cum poți ajunge de la pierderi de peste 200…

- ”Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I-28.II.2022, comparativ cu perioada 1.I-28.II.2021, a inregistrat o crestere, in termeni nominali, pe ansamblu, cu 29,3%, datorita cresterii comertului cu ridicata al produselor…

- Potrivit datelor contorizate de Ziarul Financiar, in 2020, cifra de afaceri a tuturor companiilor din țara noastra a ajuns la peste 1.700 de miliarde de lei, adica 170% din PIB.Modificarea nu este una semnificativa, chiar daca valorile au crescut fața de anul 2008, cand cifra de afaceri a tuturor societaților…

- ”Agroserv Mariuta (BVB: MILK), companie romaneasca de agricultura si detinatoarea brandului Laptaria cu Caimac, raporteaza o cifra de afaceri de 68,4 milioane de lei pentru anul 2021, o crestere cu 40% fata de 2020 si un profit net de 1,7 milioane de lei, comparativ cu o pierdere de 6,2 milioane de…

- ”Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I-31.XII.2021, comparativ cu perioada 1.I-31.XII.2020, in termeni nominali, a inregistrat o crestere, pe ansamblu cu 21,7%, datorita cresterii comertului cu ridicata al produselor…

- PSD a intrat la guvernare sa sprijine cat de mult poate populația și firmele romanești și o noua proba se adauga celor care demonstreaza ca iși respecta angajamentele.17 miliarde de lei -aproape 3,5 miliarde de euro - au fost alocate prin semnatura ministrului PSD al Finanțelor ca ajutor de stat pentru…

Pentru ca raspunde unor nevoi pritoritizate corect, bugetul Consiliului Județean Alba, inclusiv alocarea cotelor de TVA și echilibrarea bugetelor primariilor, aprobat in unanimitate