Praful din iazuri, ținut atent sub lupă de GEC Nera MOLDOVA NOUA – Partener al Universitații de Vest (UVT), ONG-ul continua monitorizarea starii mediului din zona Clisurii. Asta deoarece situația nu s-a schimbat prea mult in ultimii ani și nu se dorește ca starea de fapt actuala sa se perpetueze pe viitor! Reținem asta din declarația președintelui GEC Nera, Corneliu Popovici Sturza, in opinia caruia compania care a venit in zona foarte probabil dispune de resurse financiare intrucat vrea sa investeasca. Insa va trebui sa investeasca și in stoparea poluarii. „Perioada de monitorizare face parte din proiect. Ceea ce facem noi se inscrie in asigurarea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

