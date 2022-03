Praf și pulbere! Așa arată acum cel mai mare avion din lume Presa ucraineana a publicat imagini cu avionul rus Antonov doborat zilele trecute. Avionul, cel mai mare din lumea, transporta trupe și echipament militar. Cel mai mare avion din lume a cazut victima a confruntarilor dintre ucraineni si rusi. E vorba de unica aeronava Antonov 225, distrusa intr-un bombardament care a lovit un aerodrom de langa Kiev. Era intr-un hangar, iar aerodromul respectiv este cel pentru care forțele ucrainene și ruse lupta de la inceputul invaziei. A fost cucerit cand de unii, cand de alții și face in continuare obiectul unor lupte aprige. Avionul a ajuns și in Romania,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

