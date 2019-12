Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin este considerata una dintre cele mai influente personalitați din Romania și totodata un etalon de feminism și eleganța. Vedeta este foarte conectata cu lumea showbizului, insa asupra vieții personale a tras o perdea, pe care nu prea vrea sa o inlature.

- Rezervele valutare administrate de BNR au scazut cu peste 1 mld. euro in noiembrie. Cat aur mai are Romania Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei au coborat cu 3,12%, la 33,817 miliarde de euro, la finalul lunii noiembrie, de la 34,908 miliarde de euro la 31 octombrie 2019, potrivit datelor…

- Economia romaneasca pare ca atarna de un fir de ața, cu afaceri tot mai vulnerabile. Pe fondul accentuarii blocajului financiar, lipsei de finanțare și in absența unor planuri de business predictibile, mare parte dintre IMM-urile din Romania se cufunda tot mai adanc in dificultați financiare, avertizeaza…

- LOTERIA BONURILOR FISCALE 17 NOIEMBRIE 2019. Cum se organizeaza? Loteria bonurilor fiscale se organizeaza lunar si consta in extragerea aleatorie de numere, astfel:a) un numar cuprins in intervalul dintre 1 si 999 inclusiv, reprezentand valoarea totala a bonului fiscal fara subdiviziunile leului,…

- Conducerea Spitalului de Urgenta Sf. Pantelimon, din Focsani, a recurs la o metoda inedita pentru a rezolva problema crizei de personal, in conditiile in care unitatea duce lipsa de medici specialisti in cel putin zece domenii de activitate. Criza de medici specialisti in spitalele din Romania se resimte…

- Primariile sunt obligate sa doteze toate unitațile școlare cu recipiente pentru colectarea selectiva a deșeurilor. Asa prevede de-acum Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deșeurilor in instituțiile publice prin modificarile aduse in acest sens. Sub aspect economic, impactul bugetar estimat…

- De mai mulți ani, in Romania exista o criza a citostaticelor pe care, din pacate, contrar tuturor promisiunilor facute, Ministerul Sanatații nu a reușit inca sa o rezolve, susține deputatul Danuț Bica. Parlamentarul de Argeș mai spune ca ”pacienții, impreuna cu familiile lor, sunt nevoiți sa iși procure…

- Memorandumul este rezultatul viziunii comune cu privire la rolul strategic al dezvoltarii energiei nucleare in scopuri pașnice și marcheaza angajamentul de a lucra in direcția intensificarii cooperarii in domeniul nuclear civil. Documentul ofera perspectiva consolidarii relațiilor economice dintre…