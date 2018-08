”E foarte greu acum de oprit prabușirea președintelui Iohannis. PNL nu poata sa scada sub un 10%, nu are cum sa scada sub 10%. Pana la urma se poate duce in nivelul sau de baza, atat are PNL in Romania, grup de intreprinzatori, profesii liberali. In rest, tot ce parea PNL s-a dus in zona extremista ce ține de dl Cioloș. Problema fundamentala este ca dl președinte Klaus Iohannis, la fel cum s-a intamplat odiniora cu dl Basescu, a intrat intr-un orizont de așteptare negativ. Spun cu regret acest lucru, ca un votant al lui Klaus Iohannis in 2014, dar orizontul de așteptare pentru domnia sa este…