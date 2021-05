Stiri pe aceeasi tema

- Redacția Buletin de Carei va ureaza Sarbatori Pascale Fericite cu multe bucurii de la Domnul cel viu și intotdeauna prezent in inimile noastre! ”Cantari si laude-nalțam Noi, Tie unuia, Primindu-l cu psalme și ramuri, Plecati-va neamuri, Cantand Aleluia! Christos au inviat din morti, Cu cetele sfinte,…

- Meteorologii anunța ca este posibil sa ploua la București in noaptea Invierii. Specialiștii vorbesc despre averse și descarcari electrice intr-un buletin dedicat Capitalei, arata Mediafax. Prognoza speciala vizeaza zona municipiului București in intervalul sambata, ora 21.00 – duminica, ora…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Preafericitul Daniel, a transmis un mesaj cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Sfantul parinte le cere romanilor de pretutindeni sa pastreze credinta crestina si valorile spirituale oriunde s-ar afla. Patriarhul Daniel: Incepand cu Noaptea de Paste, timp de 40 de zile…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat, la prezentarea bilantului DIICOT, ca in instrumentarea dosarelor de trafic de persoane, trafic de droguri si criminalitate informatica trebuie avuta in vedere si componenta de spalare a banilor. "(...) grupurile infractionale trebuie lovite acolo unde…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a fost intrebat la Digi24 de ce semnaforizarea inteligenta in București nu mai funcționeaza și in toiul nopții, pe o strada goala, semafoarele se schimba in culoarea roșie. Edilul a explicat ca sistemul de corelare nu mai are mentenanța. Cu alte cuvinte, nu…

- Noaptea minții și intuneric veșnic rasfrant asupra cetațeanului care cotizeaza la stat pana da in apoplexie, dar cand statul hulpav și nemernic trebuie sa faca, o data in viața, un gest salvator, nu-l face pentru ca nu are cu ce. Și nu are cu ce pentru ca nu vrea. Nici cu autoscara macar, alta dotare…

- Trei buzoieni au fost reținuți pentru 24 de ore dupa ce ar fi agresat un tanar care incerca sa se urce in mașina unui prieten. Ieri, in jurul orei 17:00, un tanar de 21 de ani, din Buzau, a anunțat la 112 ca autoturismul sau a fost avariat de mai multe persoane iar un prieten …

- Un galațean și-a incendiat apartamentul de patru ori, punand in pericol tot blocul in care locuiește. Ultimul incendiu a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, cand pompierii s-au luptat cu flacarile și i-au evacuat pe locatari. Incendiul a avut loc noaptea intr-un bloc din orașul Galați.…