Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, a afirmat in cadrul podcastului ''Drumul catre Medalii'', ca este constienta ca finantarea de la bugetul de stat nu va fi niciodata pe masura, fiind greu ca Guvernul sa acopere toate nevoile sportului romanesc.Ea a precizat ca in acest moment…

- ”I-am intalnit astazi, pe reprezentantii UiPath – prima companie aparuta in Romania care a fost listata la bursa de la New York. Rezultatele lor in automatizare si cibernetica sunt o carte de vizita a sectorului IT din Romania. Acest domeniu va defini viitorul, iar tara noastra trebuie sa faca acest…

- Saptamana de lucru de 4 zile este implementata in continuare și in Romania dupa succesul din Marea Britanie, care a dus la creșterea veniturilor, scaderea numarului de demisii și a zilelor de concedii medicale. Programul de lucru de patru zile pe saptamana a fost testat ȋn Marea Britanie, timp de jumatate…

- Alte 2.000 de calculatoare vor fi donate in a doua parte a ediției Dam Click pe Romania 2023 catre 154 de instituții educaționale. Programul este desfașurat de Asociația Ateliere Fara Frontiere. Printre cele 154 de instituții beneficiare se numera și doua din municipiul Turda. Este vorba de Asociația…

- Proba de dublu vasle categorie ușoara a canotajului, unde Romania are trei titluri olimpice, va fi inlocuita de cea de sprint pe plaja incepand cu ediția de la Los Angeles 2028. Comitetul Executiv al CIO, reunit la Mumbai in aceste zile, a decis ca proba de dublu vasle categorie ușoara la feminin și…

- Irina Bulmaga, Superchess: “Toate fetele au jucat la maxim și, atunci cand una dintre noi avea o poziție mai proasta, coechipierele și-au asumat riscuri extra pentru a salva meciul. Ultimul meci, cel in care s-a decis titlul, a fost probabil cel mai tensionat, insa și meciul din runda a 3-a, singurul…

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei s-a calificat, luni seara, la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce a incheiat calificarile de la Campionatul Mondial pe locul 10. Ultima participare a fost in 2012, cand Romania a obtinut medalia de bronz. Echipa tricolora a incheiat, luni, concursul de calificare…

- Romania are deocamdata 54 de sportivi calificați pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024, iar 44 sunt canotori. Marius Bacaoanu, unul dintre antrenorii de la loturile naționale, detaliaza cum s-a produs revitalizarea acestui sport in ultimii ani sub comanda lui Antonio Colamonici Calificarea la Jocurile…