Colindele se canta, in functie de zona, „de la inceputul postului Craciunului pana la Boboteaza”, de la Ignat, in Ajunul Craciunului, in ziua de Craciun, in noaptea de Craciun, potrivit volumelor ”Sarbatori si obiceiuri”, Editura Enciclopedica (2001-2004). Colinda si corinda (lat. calendae) sunt termenii care numesc textul oral ce se recita-canta de catre o ceata de tineri in special, in timpul celor 7-12 zile de facere a Anului Nou si in alte cateva ocazii similare, explica ”Dictionarul de Simboluri si Credinte Traditionale Romanesti”, de Romulus Antonescu (2009). In Bihor, Tara Oasului si Maramures,…