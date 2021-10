Stiri pe aceeasi tema

- Anunt important pentru elevi, profesori si parinti. Se intampla de luni in toate scolile ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca actiunile de control in scoli privind…

- COVID 19 in instituțiile de invațamant din Argeș. 260 de cazuri confirmate de elevi, profesori și cadre auxiliare. Situația COVID din unitațile de invațamant preuniversitar din județul Argeș, actualizata in data de 30.09.2021. Numar de elevi confirmați COVID (aflați in online) 199 Numar profesori…

- Ministerul Educatiei a anuntat, miercuri, ca 8.470 de elevi si prescolari s-au infectat de la inceputul anului scolar, numarul fiind cu peste 5.100 mai mare decat saptamana trecuta la ultima raportare. De asemenea, 2.688 de angajati sunt pozitivi, iar 167.298 de elevi au activitatea fata in fata…

- Peste 10.000 de preșcolari, elevi și angajați din invațamant au fost confirmați cu Covid-19, iar numarul copiilor care fac cursuri online a depașit 160.000. Potrivit Ministerului Educației, miercuri sunt...

- IȘJ Alba: 21 de clase din 13 unitați de invațamant, trecute in sistem online. Cați elevi și profesori sunt infectați La inceputul celei de-a doua saptamani de școala, in județul Alba sunt 21 de clase din 13 unitați de invațamant, ai caror elevi fac școala online dupa ce au fost depistate cazuri COVID.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a facut joi, la B1 TV, un bilanț al invațamantului online in perioada pandemiei. Ministrul a precizat ca deși s-au facut progrese fața de anul trecut, mulți elevi sunt lipsiți de acces la acest tip de invațamant. Ministrul Sorin Cimpeanu a precizat ca depașirea…

- Sorin Cimpeanu a adaugat cinci condiții pentru predarea cursurilor online. Ministrul Educației considera ca vaccinarea este singura soluție pentru a scapa de aceasta criza, dar și pentru a ramane cat mai mult școlile cu prezența fizica. Iata care sunt regulile impuse de acesta!

- Primele rezultate la titularizare 2021, concurs la care s-au prezentat peste peste 34.000 de candidați, au fost afisate marți, 27 iulie, pe site-ul titularizare.edu.ro. Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisa este de 44,47%, in scadere fața de rezultatele…