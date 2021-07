Povestea unui medic român în Italia: „Dacă m-aș muta înapoi în țară, aș avea satisfacția că lucrez pentru ai mei” Un roman, medic specialist in Terapie Intensiva in Italia, unde a studiat și a facut rezidențiatul, povestește cum s-a integrat in sistemul sanitar italian și cum a fost pentru el sa lucreze in prima linie in timpul pandemiei. O treime dintre medicii romani și dintre cei care au studiat in Romania au emigrat și in prezent lucreaza ca medici in strainatate, arata un raport din 2020 al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). 2.173 de medici, stomatologi și farmaciști din Romania au solicitat in 2020 eliberarea de certificate de conformitate, de care au nevoie ca sa profeseze… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

